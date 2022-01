Lula: 'é preciso recuperar o atraso escolar das crianças na pandemia'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (26) que será preciso “um esforço enorme” para recuperar o atraso escolar dos estudantes mais pobres que foram prejudicados pela falta de estrutura para acessar aulas virtuais durante a pandemia.

“Vamos ter de fazer um esforço enorme, chamar os educadores, fazer um mutirão, utilizar o que tiver de instrumentos para que a gente possa recuperar essa falha e colocar as crianças no mesmo padrão educacional. Temos que garantir que tenham a mesma qualidade de educação, que aprendam as mesmas coisas, essa é uma das preocupações que eu tenho”, disse Lula em entrevista à CBN Vale do Paraíba.O ex-presidente lembrou, ainda, sem acesso à internet e computadores, crianças da periferia brasileira foram prejudicadas por um período de praticamente um ano e meio sem aulas adequadas.

Lula também destacou que durante os governos do PT, o investimento público em educação passou de 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2002 para 6% do PIB em 2014. No mesmo ano, a então presidente Dilma Rousseff sancionou o Plano Nacional de Educação, que previa o aumento progressivo de recursos do Orçamento para a educação, até chegar a 10% em 2024.

Na entrevista ele também defendeu a inclusão do pobre no orçamento e dos ricos no imposto de renda, como medida de estímulo ao consumo, à geração de emprego e ao crescimento. “Se colocarmos o pobre no orçamento e o rico no Imposto de Renda, se tivermos uma política de inclusão social que faça com que o pobre tenha dinheiro para ir ao mercado, para comprar um short, um vestido, um sapato, um caderno, a economia vai crescendo por si só. Não tem outra mágica. Não tem essa de plano emergencial para gerar emprego”, afirmou.

