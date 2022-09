Lula é único presidenciável que tentou encontro com cúpula da CNBB

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) é o único presidenciável que tentou marcar um encontro com a cúpula da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) , em Brasília, segundo a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles .

O líder petista tinha viagem marcada para a capital do país no dia 12 de julho e, apenas poucos dias antes de sua ida, fez o pedido para reunir-se com os integrantes da CNBB. No entanto, por ter solicitado em cima da hora, não havia representantes da entidade suficientes na cidade para receber Lula.

A CNBB determinou que aceitaria pedidos para conversar com os candidatos à presidência com a condição de que estivessem presentes na reunião no mínimo dois dos quatro membros de sua cúpula (composta pelo presidente da entidade, dois vices e um secretário-geral).

Na ocasião da viagem do petista, apenas estava presente o secretário-geral, Dom Joel Portella, que inclusive viajaria ao exterior no mesmo período.

