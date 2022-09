Lula escreve carta ao papa Francisco falando sobre riscos do segundo turno

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escreveu nesta terça-feira (20) uma carta ao papa Francisco onde alerta ao pontífice sobre a importância de vencer as eleições no Brasil no primeiro turno e sobre os perigos à democracia caso o pleito seja decidido em segundo turno.

De acordo com a Folha de S. Paulo , o documento será entregue pelo vereador Eduardo Suplicy. O vereador integra a delegação de jovens brasileiros em encontro com o papa Francisco, na cidade de Assis.

No documento, Lula fala sobre o seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto que o apontam em primeiro lugar na corrida presidencial.

De acordo com a reportagem, na carta Lula fala, ainda, sobre a importância de vencer no primeiro turno e sobre as dificuldades de assumir o governo, se eleito.

A carta também diz que apesar de estar a 12 dias da eleição e as pesquisas apontando para uma vitória, “a batalha ainda está longe de terminar”. “Temos todos os riscos de um eventual segundo turno e depois a necessidade, em caso de vitória, de assegurar nossa posse", diz a carta.

Lula faz menção a seu vice, Geraldo Alckmin, a quem chama de homem íntegro e religioso e se compromete a combater a fome em caso de sua vitória.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.