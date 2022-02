Lula: "está chegando a hora de devolvermos ao povo a capacidade de sonhar"

O tom da campanha do ex-presidente deve ser a esperança, trabalhando com a memória da população, que lembra da prosperidades dos dois primeiros governos Lula edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) usou o Twitter nesta segunda-feira (14) para dar o tom do que deve ser sua campanha para voltar à Presidência da República: esperança.

Com o benefício de poder reacender na população brasileira as boas memórias sobre o que foram seus dois primeiros governos, marcados pela prosperidade dos mais pobres e ricos, o ex-presidente publicou: "está chegando a hora de devolvermos ao povo brasileiro a capacidade de sonhar. E de sorrir ao ver que os sonhos podem transformar-se em realidade outra vez".

Lula tem como forte arma sua trajetória política. Com excessão de Jair Bolsonaro (PL), que fez um governo marcado pelo negacionismo, beligerância e fiasco econômica, nenhum outro pré-candidato ao Palácio do Planalto tem um lastro no passado que permita ao povo confiar em seu nome.

Está chegando a hora de devolvermos ao povo brasileiro a capacidade de sonhar. E de sorrir ao ver que os sonhos podem transformar-se em realidade outra vez.

📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/1r3jek2d9M — Lula (@LulaOficial) February 14, 2022

