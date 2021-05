Lula: "estou pronto para ser candidato"

247 - Líder nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou que está pronto para disputar novamente o Palácio do Planalto. "Não fui candidato em 2018 porque criaram uma farsa judicial. Não há nenhum processo judicial contra mim agora. E agora posso me candidatar à presidência", disse o petista em entrevista para a PBS, televisão de caráter público e educativo dos EUA. "Estou pronto para ser candidato no próximo ano", acrescentou.

"Não posso me preocupar com essas pesquisas agora porque, no momento, a pandemia ainda é uma questão de segurança no Brasil. E agora estamos chegando no inverno e talvez chegue uma nova onda", afirmou.

O ex-presidente também disse que o chefe da Casa Branca, Joe Biden, está fazendo um bom trabalho, mas precisa olhar mais para a América Latina. "O Biden está fazendo um bom trabalho para os EUA. Acredito que ele tem que se abrir um pouco mais, porém, para a América Latina e América do Sul, porque os presidentes dos EUA, eles se esquecem da América Latina".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.