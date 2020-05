Lula: "Eu tô nessa do Fora Bolsonaro. Ele não tá qualificado como ser humano pra presidir um país"

247 - Durante debate com as jornalistas Helena Chagas e Tereza Cruvinel e com o ex-ministro da Casa Civil Alozio Mercadante, o ex-presidente Lula voltou a defender que Jair Bolsonaro não tem condições de continuar a ocupar a Presidência da República.

"Eu tô nessa do 'Fora Bolsonaro'. Ele não tá qualificado como ser humano pra presidir um país", enfatizou Lula.

Diante do caos que se instala em meio à pandemia e o discurso em tom de ameaça à democracia de Jair Bolsonaro, Lula avalia que a luta política deve acirrar.

"Eu penso que nós vamos ter que radicalizar um pouco mais pra fazer a democracia funcionar", considera o ex-presidente. "Acho que minha autocrítica é que fui republicano demais. O discurso daquela empresária com os enfermeiros em Brasília... Aquilo é fascismo", acrescentou.

