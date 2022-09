Lula fará campanha no Sul em semana após 7 de Setembro

Petista fará campanha onde Bolsonaro tem mostrado crescimento. Pesquisa Genial/Quaest mostrou Bolsonaro em empate técnico com Lula no Sul edit

Reuters - Na semana seguinte ao feriado de 7 de Setembro, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende mostrar força com grandes atos de seus apoiadores pelo país, o líder nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará campanha pela Região Sul do país, onde o candidato à reeleição tem se mostrado com força nas sondagens.

O giro do petista, que nesta semana está na Região Norte, incluirá as três capitais da região, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta mostrou Bolsonaro numericamente à frente de Lula no Sul, mas em empate técnico com o petista. O candidato à reeleição tem 39% do eleitorado da região, uma queda em relação aos 47% da pesquisa anterior, enquanto Lula soma 37%, um aumento em relação aos 33% de meados do mês. Nacionalmente, a pesquisa mostra Lula com 44% contra 32% de Bolsonaro no primeiro turno.

