Lula faz pedido a "quem fica agarrado o dia inteiro no celular": "conversar com os indecisos" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu nesta quarta-feira (14) que as pessoas usem o celular e redes sociais para tentar convencer eleitores indecisos a votar no ex-presidente.

"Quem fica agarrado no celular é utilizar esta ferramenta pra gente conversar com as pessoas indecisas e mostrar a responsabilidade de mudar esse País", afirmou Lula em encontro com cooperativistas e lideranças da economia solidária, na cidade de São Paulo (SP). "Não somos algoritmos, somos humanos. É esse amor que nós temos que passar que o robô deles não passa", disse.

A pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira (9), mostrou que Lula teve quase 50% dos votos válidos, com chances de vencer no primeiro turno.

Lula pede votos dos indecisos pic.twitter.com/WwZmnKuLpC — Brasil 247 (@brasil247) September 15, 2022

O ex-presidente afirmou aos trabalhadores cooperados que não espera deles apenas reivindicações, mas também colaboração para reconstruir o país, uma vez que o Estado vem sendo sistematicamente desmontado por Jair Bolsonaro.

“Vocês sabem que esse país hoje está pior do que estava em 2003, vocês sabem o que aconteceu. É como se tivesse passado uma praga de gafanhoto e destruído tudo que a gente tinha construído na área social. Significa que a gente vai ter que reconstruir tudo, inclusive estabelecer uma nova relação entre as instituições brasileiras”, explicou.

Participaram da reunião diversas lideranças locais e nacionais, entre elas o ex-governador Geraldo Alckmin, Márcio França, que concorre ao Senado por São Paulo, e Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.