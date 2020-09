Lula: ficará provado para a sociedade que Moro mentiu, Dallagnol mentiu, a Globo mentiu

O ex-presidente Lula afirmou que a “Globo fez uma campanha de fake news contra mim” e que a emissora “conseguiu transformar todas as mentiras contadas por Moro e Dallagnol em verdades”. “Ficará provado para a sociedade brasileira que Moro mentiu, Dallagnol mentiu, a Globo mentiu”, disse edit

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista concedida ao portal Fórum nesta sexta-feira (4), denunciou o papel da Rede Globo que, segundo ele, “fez uma campanha de fake news” e “conseguiu transformar todas as mentiras contadas por Moro e Dallagnol em verdades”.

“Ficará provado para a sociedade brasileira que Moro mentiu, Dallagnol mentiu, a Globo mentiu”, acrescentou.

Ele também comentou a respeito das pesquisas que indicam o crescimento da aprovação de Jair Bolsonaro e considerou que “muita água ainda vai rolar debaixo da ponte”. “Pesquisas são a fotografia do momento e considero que a auxílio emergencial ajudou a manter a popularidade de Bolsonaro”.

O ex-presidente destacou que “Bolsonaro não conseguiu manter a aprovação e a quantidade de votos que teve na eleição" e que "não temos que ter preocupação com pesquisa neste momento”.

Questionado sobre a violência no Brasil Lula disse que o quadro atual é resultado da “cabeça miliciana de Bolsonaro”. “Precisamos de algo mais profundo do que desmilitarizar. Além de criar uma nova polícia, precisamos mudar a cabeça das pessoas. A sociedade está tomada pelo ódio, pelo preconceito, pelo racismo. Esse ódio brotou da antipolítica estabelecida neste país. Presidente não fala em livro, em educação, não se preocupa com a Covid-19”.

Veja a íntegra da entrevista:





