Lula: Huck não representa a centro-esquerda, e sim a Globo

247 - Em entrevista à Rede TVT concedida na noite desta quarta-feira 15, o ex-presidente Lula criticou a virtual candidatura do apresentador Luciano Huck à presidência e rebateu a tese daqueles que colocam o global no espectro da esquerda.

“O Luciano Huck não representa a centro-esquerda, ele representa a Rede Globo de Televisão. Quem da centro-esquerda está apoiando ele? Na verdade ele está sendo discutido pelo dono da Ambev, o novo formador de quadros políticos do Brasil”, disse Lula.

Na entrevista, Lula também falou sobre as eleições de 2020, possíveis alianças e o papel do PT em buscar apoio da sociedade. O ex-presidente também opinou sobre a aproximação que o partido quer ter do setor evangélico:

"Eu não faço distinção de católico, evangélico, de ateu. Eu falo com seres humanos. E eu duvido que algum presidente tenha respeitado mais os evangélicos que eu, com mais respeito e mais decência. O Estado segue sendo laico". Leia aqui outros trechos.