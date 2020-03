Lula impõe quarentena a si e a pessoas próximas

247 – O ex-presidente Lula está em quarentena voluntária, mesmo sem sintomas do coronavírus. "O ex-presidente Lula cancelou reuniões e se impôs uma quarentena por causa do coronavírus. Recebe poucas pessoas em encontros restritos. O petista voltou recentemente de um giro na Europa, sem sintomas, e não fez exame. As outras pessoas que viajaram com ele fizeram o teste, que deu negativo", informa a colunista Mônica Bergamo.