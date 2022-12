Lula insistiu para Tebet aceitar Planejamento, dizem fontes próximas à senadora

Apoie o 247

ICL

247 - “Fontes próximas a Simone Tebet (MDB-MS) contam que, no avião que a senadora e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dividiram na tarde desta sexta-feira, de Brasília para São Paulo, o petista insistiu para que a emedebista aceite ser sua ministra do Planejamento. Tebet, no entanto, resiste a compor o time econômico”, informa reportagem de Bianca Gomes no jornal O Globo.

“As mesmas fontes dizem que a ida de Tebet para o Planejamento conta com o entusiasmo do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O ex-prefeito de São Paulo reforçou seu endosso à cúpula do MDB na noite de sexta-feira. O petista entende que Tebet pode ser um canal junto a economistas e empresários liberais”, informa a jornalista.

“Tebet, no entanto, resiste à ideia de ir para o Planejamento, justamente por considerar ter um perfil mais liberal, que destoaria da equipe econômica do futuro governo. Além disso, argumenta que a pasta não é de ação política”, diz a reportagem.

