Lula, Múcio e Jaques Wagner discutem nomes para assumir o comando das Forças Armadas

247 - O ex-membro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio, principal candidato para assumir o ministério da Defesa , já está trabalhando nos bastidores para assumir o cargo, informa o jornal O Globo.

Múcio teve nesta segunda-feira (5) uma reunião com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Jaques Wagner (PT-BA), que comandou a pasta da Defesa durante o governo de Dilma Rousseff (PT), em um hotel em Brasília. Ainda de acordo com o jornal, o atual favorito ao cargo já "decidiu encerrar as suas atividades de consultoria a empresas para evitar eventuais conflitos de interesse."

>> "Golaço", dizem militares bolsonaristas sobre possível ida de José Múcio para Defesa

As pautas da reunião envolveram os recentes contatos do ex-membro do TCU com militares da alta patente e a articulação para a indicação dos novos comandantes das Forças Armadas . Tal tópico é considerado 'sensível', pois a questão terá que ser administrada após os acenos políticos feitos por Jair Bolsonaro (PL) à caserna durante seu governo.

O critério para as indicações dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica foi debatido, entrando em discussão o respeito ou não à ordem de antiguidade. Se Múcio obedecer tal critério, o general quatro estrelas Júlio César de Arruda, de 63 anos, poderá assumir o Exército. Ele foi o responsável pela preparação do esquema de segurança das Olimpíadas de 2016, no governo de Dilma Rousseff, como chefe do Comando de Operações Especiais.

Para a Aeronáutica, o favorito, segundo o Globo, é o tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, 63, "considerado um militar com bom trânsito político e habilidade para negociar." A maior indefinição fica com a Marinha, onde dois oficiais generais de quatro estrelas despontam como favoritos: o mais veterano, Renato Rodrigues Aguiar Freire, atual chefe do Estado Maior da Armada, e Marcos Sampaio Olsen, comandante de Operações Navais.

