Lula não descarta candidatura à reeleição em 2026

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu que pode tentar a reeleição em 2023, se o Brasil estiver em uma condição "delicada". Outra condição é que o petista precisa estar com "saúde perfeita", acrescentou o atual ocupante do Planalto em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, no programa "É Notícia", da RedeTV!, e publicada no portal Uol.

"Se chegar no momento, sabe, e estiver uma situação delicada e eu estiver com saúde...porque também só posso ser candidato se eu estiver com saúde perfeita, sabe? Mas saúde perfeita com oitenta e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Pronto, aí eu posso [ser candidato]", disse Lula.

O petista afirmou que é necessário "construir novos candidatos em 2026". "Eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.