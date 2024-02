Lula não perdoa Bolsonaro: 'maluco, aloprado, ignorante'

Apoie o 247

247 - O presidente Lula não poupou palavras contra Jair Bolsonaro, ao classificar o ex-ocupante do Palácio do Planalto como um "maluco", "aloprado" e "ignorante".

"O maluco que governou esse país era uma aloprado, ele não entendia nada a não ser falar bobagem e pregar o ódio e ofender os outros. O cara não entendia, deixou morrer 700 mil pessoas nesse país dizendo que o Covid era uma gripezinha... Ignorante. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter sido presidente da República, e sim ido para outro lugar e nunca mais ter saído", disse Lula durante a cerimônia de anúncio de investimentos federais em educação e saúde em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (6).

Em seu discurso, o presidente disse que os mais ricos não precisam da ajuda do governo, mas são os que mais tomam empréstimos.

Ele elogiou o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, pela inauguração da creche "de primeiro mundo" que leva o nome de seu neto falecido em 2019, Arthur. Também saudou a reação da prefeitura às enchentes que atingiram a região.

Lula ainda anunciou que, na quarta-feira (7), irá anunciar escolas técnicas no Alemão, Cidade de Deus, São Gonçalo e Teresópolis. Também deu detalhes sobre um novo programa do governo federal para incentivar a permanência escolar, que contaria com depósitos mensais de 200 reais na conta dos estudantes.

"Estou garantindo assim que o jovem não vá para o mundo do crime, e sim será o orgulho da família", disse Lula.

