Lula não vai desmembrar Ministério da Justiça e Segurança Pública no início do governo

247 - Ao menos no início de seu governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não pretende desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com o que o senador Omar Aziz (PSD-AM) ouviu do próprio líder petista, informa o Estadão.

Uma das promessas de campanha de Lula era dividir o ministério em dois : um Ministério da Justiça e uma pasta independente para a Segurança Pública. No entanto, aliados do presidente eleito têm tentado convencê-lo do contrário, pois, segundo eles, isso esvaziaria a atual pasta da Justiça.

A informação de Aziz, contudo, é que a decisão de não desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública vale para um "primeiro momento", ou seja, tal medida ainda pode ocorrer durante o mandato do petista. Tal informação vai ao encontro do que dizem os integrantes do grupo de transição que discute o tema, que também afirmam que a ideia não foi descartada até o momento.

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), favorito para assumir o ministério, também defende que a segurança pública permaneça sob a alçada da pasta da Justiça.

