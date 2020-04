Lula: o Brasil não merece Bolsonaro e ele não merece o cargo que tem

247 - O ex-presidente Lula participou na noite desta quarta-feira 22 com um debate sobre a educação em tempos de pandemia com participação de quatro ex-ministros da Educação: Fernando Haddad, Aloizio Mercadante, Renato Janine Ribeiro e Tarso Genro.

Um dia depois de as bancadas do PT terem anunciado posicionamento pelo ‘Fora Bolsonaro’, Lula declarou que “o Brasil não merece o Bolsonaro. Ou melhor: Bolsonaro não merece o cargo que tem”.

“Não temos que ter medo de ter posições de vanguarda nesse momento”, disse ainda. “Nesse momento, o Brasil precisa do PT”, acrescentou.

Em outro momento de sua fala, ao falar sobre a crise do coronavírus, o ex-presidente avaliou que “somos menos humanistas” hoje em dia. “Temos menos amor”.

Julgamento online

Ele também comentou rapidamente a decisão do STJ e depois do TRF-4 de marcar em um intervalo de horas o julgamento de seus casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, respectivamente, sem dar tempo para a defesa se manifestar.

“Uma demonstração de que o que eles estão tentando fazer é política mais uma vez”, ressaltou.

Inscreva-se na TV 247 e assista ao debate:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.