Lula: "o crescimento do PIB será repartido entre a sociedade"

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (02) que o crescimento econômico será compartilhado com a população brasileira. "Nós vamos dizer aos trabalhadores: todo ano haverá aumento real para os trabalhadores que ganham o mínimo e para os aposentados. O crescimento do PIB será repartido entre a sociedade", disse o petista em coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília (DF).

De acordo com o presidente eleito, "não adianta o PIB crescer 10% e o povo não participar desse crescimento". "O povo participa do crescimento do PIB. Mas, para comer, o que esse PIB permite, o povo não participa. Nós queremos que o povo participe. Na hora que o PIB crescer, o povo receberá parte desse crescimento", disse.

O presidente eleito afirmou que a situação econômica do país não é "das melhores", mas prometeu crescimento econômico, geração de empregos e redução da inflação.

"Nós temos a obrigação e o compromisso de fazer país voltar crescer, nós temos o compromisso de voltar a gerar emprego, nós temos compromisso de trabalhar para que a gente possa reduzir a inflação e aumentar a produção de alimentos, principalmente os alimentos básicos, que é muito significativo na inflação do povo pobre, e nós estamos com a convicção de que nós vamos fazer esse país voltar a sorrir", continuou.

Sobre o próximo governo, o atual Ministério da Economia deve ser desmembrado em Fazenda, Planejamento, e Indústria e Comércio. O presidente eleito disse ter 80% dos nomes quer formarão a equipe ministerial.

