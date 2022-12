Lula oferece Integração Nacional ao União Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu o Ministério da Integração Nacional ao União Brasil, em retribuição à aprovação da PEC da Transição. A oferta é para que o deputado Elmar Nascimento (BA) comande a pasta, segundo a Folha de S. Paulo.

Nascimento foi relator da PEC da Transição, que abriu espaço no Orçamento de 2023 para o futuro governo Lula. O deputado baiano, que tem boa relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu com Lula na tarde de quinta-feira (22) em Brasília. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) também participou do encontro.

Segundo a Folha, também foi sinalizado que senadores do União podem vir a ocupar um ministério. Lula teria sugerido a Alcolumbre os ministérios da Previdência, das Comunicações ou do Turismo, mas o senador não demonstrou interesse, preferindo o Ministério das Cidades, oferecido ao MDB.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.