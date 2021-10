Lula pede trabalho de base: "vamos para as ruas, falar com o povo"

Ex-presidente participou de conferência com 5.895 dirigentes estaduais e municipais do Partidos dos Trabalhadores. “O PT tem obrigação de não deixar o país continuar assim”, afirmou Lula edit

Do site do PT – Em uma inédita reunião virtual na noite de quinta-feira (7), o presidente Lula conversou com dirigentes municipais e estaduais do partido de todas as regiões do país. Desde a sede do PT em Brasília, com apoio logístico da Secretaria de Organização e da Secretaria de Comunicação, o encontro foi organizado pelas diversas instâncias do partido.

Participaram do evento 5.895 dirigentes, reunidos em salas de suas cidades, de todos os estados do país. Na sede de Brasília, com Lula, estavam a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e a secretária de Organização, Sônia Braga.

Os dirigentes municipais que usaram da palavra, representando a diversidade do partido, destacaram a resistência e a disposição de luta da militância do PT. “Somos milhões de Lulas” comprometidos com a defesa dos direitos dos mais humildes e com a reconstrução do país, sintetizaram os participantes da reunião.

Cabeça erguida

Em sua manifestação, Lula saudou a vitoriosa realização desta “primeira experiência”, sugerindo a continuidade do que considerou um avanço da comunicação do PT. “Vamos nos conectar pelas próprias pernas”, disse, destacando o encontro como uma forma de superar as dificuldades impostas pelos monopólios da comunicação corporativa.

Aos dirigentes, destacando a qualidade da militância, Lula fez um agradecimento pela resistência de todos que “sofrem para tocar o partido” em seus municípios. “Temos de ser resistentes”, afirmou, convocando a militância a ir às ruas para falar com o povo, defender o legado do partido e mostrar que o país tem alternativa.

“O PT tem obrigação de não deixar o país continuar assim”, ressaltou Lula, denunciando a destruição que Bolsonaro e seu governo impõe com inflação, desemprego e fome. “A gente não pode baixar a cabeça”, convocou, destacando o compromisso do PT com a solidariedade, a fraternidade e o humanismo.

Em sua apresentação, a presidenta Gleisi lembrou que o PT é “um grande exército” e que Lula é a esperança do povo para reconstruir o país e reconquistar seus direitos. A secretária de Organização, Sônia Braga, que conduziu o evento, agradeceu a todos os envolvidos na mobilização e a participação entusiasmada dos dirigentes em suas regiões.

