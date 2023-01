Lula planeja viagem à África no primeiro semestre

Uma das prioridades da política externa de Lula é retomar política de aproximação com o continente africano edit

247 - Além de visitas de Estado à Argentina, EUA e China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende fazer uma viagem para a África ainda no primeiro semestre.

A política de aproximação com o continente foi uma das marcas de seus dois mandatos anteriores, e acabou depois sendo enfraquecida pelos presidentes subsequentes, destaca o Painel da Folha de S.Paulo.

Lula vai retomar o protagonismo do Brasil no mundo, após quatro anos de isolamento do país pelo governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro.

