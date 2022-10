Lula pode lançar nova Carta aos Brasileiros, desta vez voltada ao agro e evangélicos

"Vou ter que fazer carta para 500 setores da sociedade", ironiza o ex-presidente, que não concorda com a ideia. A possibilidade, no entanto, tem ganhado força na campanha edit

247 - Setores da campanha do presidenciável petista Luiz Inácio Lula da Silva têm defendido nos bastidores, com cada vez mais intensidade, a publicação de reedições da famosa Carta aos Brasileiros de 2003, desta vez com textos destinados ao agronegócio e aos evangélicos, que compõem uma parte significativa do eleitorado bolsonarista . A informação é da CartaCapital .

O ex-presidente e atual candidato ao Palácio do Planalto sempre mostrou resistência à publicação de tais cartas por temer que outros segmentos da sociedade também exijam ser contemplados de alguma forma. No entanto, já avisou que pode concordar com a ideia caso os coordenadores de sua campanha considerem uma estratégia válida.

“A gente não precisa ficar fazendo carta. Senão eu vou ter que fazer carta para 500 setores da sociedade. Então, me desculpe, mas eu não tenho, a não ser que a coordenação da campanha ou o partido queira, que fazer carta. Tem pelo menos 30 setores querendo que faça uma carta. E não dá para fazer uma carta. Nós temos um programa de governo, temos uma história e um legado, é isso que as pessoas têm que olhar", afirmou Lula.

As cartas já teriam até versões rascunhadas. De acordo com a coluna da Malu Gaspar , no jornal O Globo, discute-se hoje o melhor timing para publicá-las, principalmente a direcionada aos evangélicos. Alguns setores da campanha defendem a publicação numa data próxima ao segundo turno, para que seu impacto não seja diluído nas próximas semanas. Outros setores, no entanto, consideram ideal a publicação o quanto antes, pois "qualquer momento já é tarde."

Políticos como Renan Calheiros (MDB-AL) e Kátia Abreu (PP-TO) são entusiastas da ideia da carta ao Agro, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT-RJ) é um dos apoiadores da carta aos evangélicos.

No conteúdo da carta aos evangélicos, Lula afirmaria que não deve governar pensando em "pautas de costumes", o que implicaria em não defender a legalização do aborto e das drogas, por exemplo. Também seriam destacados o crescimento das igrejas evangélicas ao longo dos governos petistas e a criação do Dia Nacional da Marcha Para Jesus e do Dia Nacional do Evangélico, ambas as datas implementadas em mandatos do ex-presidente.

Já no documento direcionado ao agronegócio, o candidato quer destacar o crescimento do setor durante os seus governos, mencionando as medidas de financiamento e crédito para produtores rurais implementadas enquanto foi presidente.

