Lula prepara viagem ao Nordeste para fechar alianças para eleições de 2022

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita na próxima semana seis estados do Nordeste para fechar alianças políticas para a corrida ao Planalto em 2022. Um dos objetivos é estreitar os laços com o PSB, um dos fortes aliados nas eleições do próximo ano na região.

No encontro marcado para o dia 15, Lula encontra o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), um dos influentes aliados de Lula dentro do PSB. A expectativa é que também estejam presentes a viúva e o filho do ex-governador Eduardo Campos, o prefeito de Recife, João Campos e o futuro candidato do PSB ao governo do estado, Geraldo Júlio.

De acordo com reportagem de O Globo, Lula acredita que o encontro com a família Campos é uma forma de “aparar as arestas” deixadas durante a eleição municipal em Recife.

PUBLICIDADE

Organizadores da agenda disseram que a viagem não tem caráter eleitoral, mas Lula quer mostrar o seu legado alicerçado em três vias: desenvolvimento regional, Bolsa Família e impacto local da pandemia da Covid-19 e, por esse motivo, vai evitar palanques.

Além de Pernambuco, o ex-presidente também visitará Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Ainda segundo a reportagem, apenas no Ceará não tem nome definido. na Bahia é o senador Jaques Wagner; no Rio Grande do Norte, a atual governadora Fátima Bezerra; no Piauí, Rafael Fontes (PT) e no Maranhão o nome forte é o senador Weverton Rocha (PDT), que abriria espaço em seu palanque para Lula e Ciro Gomes.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista: