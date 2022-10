Lula pretende ir à avenida Paulista independentemente do resultado da eleição

"Amanhã estarei festejando, se ganhar no primeiro turno, se for para o segundo, nós vamos para a [avenida] Paulista fazer festa", disse Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá acompanhar a apuração dos votos em um hotel de São Paulo e deverá participar de um ato na avenida Paulista à noite, independentemente do resultado do pleito realizado neste domingo (2).

"Amanhã estarei festejando, se ganhar no primeiro turno, se for para o segundo, nós vamos para a [avenida] Paulista fazer festa. E vamos trabalhar, porque ressurgir das cinzas como nós ressurgimos é motivo de muita alegria, de muita vitória e de muita luta que vamos ter que fazer daqui para a frente", disse Lula, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, a mulher do petista, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, e aliados - como os deputados federais Márcio Macedo, tesoureiro da campanha, e Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, também deverão acompanhar a apuração ao lado de Lula.

Até o momento, mais de 400 jornalistas de veículos de imprensa nacionais e internacionais foram credenciados para o pronunciamento que Lula deverá fazer ao término da apuração oficial, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.