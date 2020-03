Lula: prioridade do governo deveria ser garantir renda para que as pessoas fiquem em casa

“Eu tô aposentado, mas e o povo que tem que comprar pão, tem que comprar leite, e não tem como?!”, indagou o ex-presidente, em postagem no Twitter edit

247 - O ex-presidente Lula se manifestou nesta quinta-feira 26 no Twitter defendendo que o governo Bolsonaro garanta renda para que as pessoas possam ficar em casa em isolamento contra a crise do coronavírus.

“A prioridade do governo deveria ser garantir que as pessoas tenham dinheiro pra ficar em casa. Eu tô aposentado, mas e o povo que tem que comprar pão, tem que comprar leite, e não tem como?!”, diz sua postagem na rede social.

Nesta quarta, Lula, que não concordava com o impeachment até então, mudou o tom e passou a defender o afastamento imediato de Jair Bolsonaro após seu pronunciamento em rede nacional. “Ou esse cidadão renuncia, ou faz o impeachment dele”, disse, em entrevista a Fernando Haddad.