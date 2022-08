Lula promete mudar a política externa brasileira: 'ninguém gosta de lambe botas'

No lançamento do livro "O Brasil no mundo com Lula", o ex-presidente criticou a maneira como o governo Bolsonaro se relaciona com os EUA e prometeu parcerias com a África edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta segunda-feira (22), que o Brasil mude a política externa e criticou a maneira como o governo Jair Bolsonaro (PL) se relaciona com os Estados Unidos. "Ninguém será grande se sonhar pequeno. A nossa política externa nunca permitiu que a gente falasse grosso com Bolívia, Paraguai e nunca permitiu que a gente falasse fino com os Estados Unidos. Ninguém gosta de lambe botas", disse o petista durante evento no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), onde foi lançado o livro "O Brasil no mundo com Lula", do fotógrafo Ricardo Stuckert.

De acordo com o presidenciável, o Brasil teve um "empobrecimento de política externa" após o governo do PT. "Quando eu era presidente, o Celso (Amorim) era o melhor chanceler em atividade no mundo. Jamais em algum momento o Brasil conquistou o respeito que teve em nosso governo. Um dia esse País foi respeitado, foi generoso.

O ex-presidente também defendeu parcerias do governo brasileiro com a África na área de educação. "Temos que pagar a África em transferência de tecnologia, educação. O Brasil tem que tratar as pessoas de igual para igual", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista comentou sobre a obra. "Este livro é para que as pessoas mais humildes possam saber o que é possível um País fazer quando um governante tem decisões a ser tomadas. Que o Brasil tenha muitos fotógrafos com a dedicação e competência de Stuckert".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lançamento do livro O Brasil no Mundo com Lula https://t.co/altQ6qTgpg CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.