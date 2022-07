Lula promete restabelecer orçamento participativo: 'sociedade vai decidir que obra é importante'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (4) que é necessário criar mecanismos de participação da sociedade no governo dele, se o petista for eleito.

"Quero restabelecer no governo o orçamento participativo. Criar uma plataforma para que a sociedade possa dizer que obra é importante, onde falta uma praça. Vamos permitir que a sociedade discuta aonde vai o seu dinheiro, um orçamento feito pelo povo e para o povo", escreveu o ex-presidente no Twitter.

Nesta terça-feira (5), o ex-presidente Lula terá um encontro com representantes da Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp). Na quarta (6), Lula terá reuniões com sambistas e dirigentes de escola de samba do Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada no dia 23 de junho, Lula conseguiu 47% dos votos contra 41% dos rivais. Lula também alcançaria mais de 50% dos votos válidos. Seria eleito no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quero restabelecer no governo o orçamento participativo. Criar uma plataforma para que a sociedade possa dizer que obra é importante, onde falta uma praça. Vamos permitir que a sociedade discuta aonde vai o seu dinheiro, um orçamento feito pelo povo e para o povo. Boa noite. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE