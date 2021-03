Lula: quando o STF declarar Moro suspeito, vai declarar também que os outros mentiram, que a Globo e a imprensa mentiram

247 - O ex-presidente Lula, que tenta no Supremo Tribunal Federal (STF) provar a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro, afirmou que a Corte, quando reconhecer a parcialidade de Moro, reconhecerá também que a imprensa, inclusive a Rede Globo, e todos aqueles que endossaram as práticas ilegais da Lava Jato foram mentirosos. Declaração foi dada em entrevista ao El País, publicada neste sábado (6).

"Se eu dissesse que não guardo rancor de algumas pessoas, estaria mentindo. Mas nunca em minha vida fui levado por meus rancores. Quando sentimos ódio, dormimos mal, digerimos mal. Sempre tive consciência do que estava acontecendo comigo. Durante minha prisão, foram feitas tentativas para que eu usasse uma tornozeleira eletrônica. E o que eu disse a eles? Que não troquei minha dignidade pela minha liberdade. Eu estava ciente das mentiras do Moro. Agora é a vez do Supremo Tribunal votar e decidir [pela suspeição de Moro]. Pela primeira vez, eles enfrentam um político que não tem medo deles porque é inocente. E no dia que o STF tomar essa decisão, eles vão ter que dizer que os outros mentiram, que a Globo mentiu, que toda a imprensa mentiu. Será o momento do perdão. Imagino o dia em que o principal noticiário disser: 'boa noite, hoje queremos pedir desculpas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque acreditamos na mentira de Dallagnol e Moro'".

"Isso é uma utopia, certo, presidente?", perguntou o entrevistador a Lula. Ele respondeu: "você acredita que isso é impossível, mas eu acredito que vai acontecer. Não sei se estarei vivo, mas, mesmo que esteja no meu túmulo, vou acordar por alguns segundos de alegria porque, finalmente, a verdade terá vindo à tona".

Perguntado sobre a situação da pandemia no Brasil, o ex-presidente não deixou de apontar a culpa de Jair Bolsonaro nesse cenário. "A democracia no Brasil sofreu um acidente por causa do Bolsonaro. O presidente não se preocupa com a Covid-19 ou com a economia, a educação ou as relações internacionais. Não compramos vacinas quando podíamos e não estamos vacinando como deveríamos. Agora mesmo o Bolsonaro continua fazendo campanha contra a vacina e contra o isolamento. É quase um genocídio. O Brasil não merece isso".

Sobre o apoio de Bolsonaro, que beira sempre os 30% da sociedade brasileira, Lula esclareceu quem são os apoiadores do atual governo. Ele, no entanto, ressaltou que a outra parte da sociedade irá derrotar os bolsonaristas nas urnas. "Bolsonaro conseguiu reunir aquela parte da sociedade que é ultraconservadora, que defende a pena de morte e que as pessoas vão armadas para o local de trabalho, que rejeita o negro, os direitos da mulher, os LGTBI, os sindicatos... Mas são 70% que discordam. E são esses 70% que vão garantir a democracia. Quando chegar a hora, eles se pronunciarão".

