Lula quer que ministros intensifiquem viagens pelo País para divulgar obras e projetos do governo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Diante de preocupações com os índices de popularidade e avaliação do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou seus ministros a ampliarem suas agendas de viagens pelo país ao longo de 2024. A ênfase está na inauguração de obras, na disseminação de políticas públicas e na defesa ativa das realizações governamentais. Em uma abordagem mais descentralizada, Lula demonstrou insatisfação com a concentração de atividades na região Sudeste, notadamente em São Paulo, instando os ministros a redobrarem esforços para abranger todas as regiões, segundo reportagem do Valor.

A motivação por trás dessa intensificação reside na busca por impulsionar a aprovação do governo, que permaneceu estável, conforme apontou uma pesquisa Datafolha recente. Os números revelam que 38% dos entrevistados classificam o governo como ótimo ou bom, enquanto 30% o consideram regular e outros 30% o veem como ruim ou péssimo. Lula, assim, busca uma abordagem mais abrangente, visando uma presença mais equitativa nas diversas regiões do país para fortalecer a imagem do governo.

continua após o anúncio

A expectativa é que ministros, seguindo a orientação presidencial, concentrem esforços em conceder entrevistas a veículos de mídia locais durante suas visitas, destacando as iniciativas governamentais. Ao alinhar ações com o objetivo de abordar um espectro mais amplo de eleitores e promover uma comunicação efetiva, a estratégia busca impactar positivamente a percepção da população sobre a gestão atual.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: