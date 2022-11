Lula quer sanitarista no Ministério da Saúde

Apoie o 247

247 - A aliados próximos da equipe de transição do novo governo, o presidente eleito Lula (PT) tem confidenciado que deseja um sanitarista no comando do Ministério da Saúde, informa o blog do Ancelmo Gois no jornal O Globo.

Arthur Chioro, Humberto Campos, Alexandre Padilha e José Temporão foram citados como sanitaristas próximos a Lula.

Vale destacar que, de acordo com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, sanitaristas "são responsáveis por analisar a saúde pública local e propor soluções para serviços da saúde coletiva e individual. Carlos Chagas e Oswaldo Cruz foram sanitaristas que se tornaram famosos por suas pesquisas científicas de grande impacto social."

Tais profissionais "fazem levantamentos de dados de saúde, diagnósticos e vistorias, planejamento de políticas públicas, informes e boletins, entre outras atividades, como ouvidoria, educação popular e comunicação, promoção e informação em saúde. A especialidade passou por muitas transformações e atualmente é caracterizada por ser multiprofissional e interdisciplinar", acrescenta o site da Secretaria de Saúde carioca.

