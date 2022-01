Lula relançará no México política de integração da América Latina

Apoie o 247

247 – "O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usará sua viagem ao México, no mês que vem, para reforçar a defesa da integração da América Latina, bandeira da pré-candidatura dele à Presidência e também de seu anfitrião, o presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"É uma pauta que o Brasil abandonou totalmente", diz o ex-chanceler Celso Amorim, que deverá acompanhar Lula. "O roteiro do petista incluirá encontros com Obrador, representantes do partido dele e do Parlamento. Nas reuniões, também falará de combate a desigualdades, urgência climática e crise do neoliberalismo, segundo Amorim", escreve ainda Mônica.

"Lula defende uma nova governança global, que trate dos problemas atuais sob um modelo atualizado. O presidente está muito consciente disso e tem falado desses temas", acrescenta Amorim.

