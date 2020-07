Lula reproduz fala de procurador norte-americano que explica relação íntima entre Lava Jato e Departamento de Justiça dos EUA

O ex-presidente Lula reproduziu a fala do procurador estadunidense Kenneth Blanco, que explica em uma conferência em Nova York, no ano de 2017 “a relação íntima entre Lava Jato e Departamento de Justiça dos EUA” edit

247 - O ex-presidente Lula postou em suas redes sociais nesta quarta-feira (15) a fala do procurador estadunidense Kenneth Blanco, que explica, em uma conferência em Nova York, no ano de 2017, a “relação íntima entre Lava Jato e Departamento de Justiça dos EUA”.

“Aqui ele explica a ‘teoria da conspiração’ da colaboração entre Lava Jato e o Departamento de Justiça dos EUA. Um ‘relacionamento íntimo’, que desprezava ‘procedimentos formais”, explicou Lula.

Recentemente, reportagem da Vaza Jato, em parceria entre os sites Agência Pública e The Intercept, apontaram indícios da íntima relação do Procurador Geral da República, Deltan Dallagnol e membros do Departamento de Justiça dos EUA nos rumos da operação Lava Jato.



Veja:

