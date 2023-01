Lula sanciona aumento a ministros do STF

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o reajuste parcelado de 18% do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), aumentando a remuneração dos atuais R$ 39,3 mil para 46,36 mil em fevereiro de 2025. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira (10).

A remuneração dos ministros do STF corresponde ao teto do funcionalismo público e provocará efeito cascata no funcionalismo público.

O reajuste será concedido da seguinte forma:

R$ 41.650,92 a partir de 1º de abril de 2023;

R$ 44.008,52 a partir de 1º de fevereiro de 2024;

R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro de 2025

Também receberão aumentos o procurador-geral da República, o defensor-público-geral federal e servidores do Senado, da Câmara dos Deputados, do Judiciário da União, do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Defensoria Pública da União e do Tribunal de Contas da União.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.