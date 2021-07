Lula se reúne com Flávio Dino e debate plano de recuperação da Amazônia Legal

247 - O ex-presidente Lula (PT) se reuniu, nesta quinta-feira, 15, com o governador do Maranhão, Flávio Dino, recém ingresso no PSB e apontado como uma das opções de candidato a vice-presidente na chapa do petista em 2022. Dino é presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.⁣

Na reunião, Lula recebeu o Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, elaborado pelo consórcio que é visto pelo ex-presidente como “um projeto que pode transformar a vida dos 30 milhões de moradores da região”.

Nas redes sociais, Dino informou: “falamos sobre economia verde, combate à pandemia e medidas sociais que estamos adotando no Maranhão. Agradeço a acolhida fraterna e espero poder retribuir em breve”.

Fiz uma visita ao querido presidente @LulaOficial. Falamos sobre economia verde, combate à pandemia e medidas sociais que estamos adotando no Maranhão. Agradeço a acolhida fraterna e espero poder retribuir em breve. pic.twitter.com/xT1XXZs4jN — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 16, 2021

Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal

O Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal (PRV) será lançado oficialmente nesta sexta-feira, 16, pelo Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

O PRV busca estimular a adoção de uma economia de baixo carbono que seja compatível com o combate às desigualdades, a geração de emprego e renda e o crescimento econômico sustentável.

O Consórcio é formado pelos governadores de nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O grupo quer a reconfiguração da estrutura socioeconômica da Amazônia Legal, que tenha como efeito o estabelecimento de uma preservação duradoura dos ecossistemas locais.

Flávio Dino, presidente do consórcio, afirmou que “a Amazônia precisa de fiscalização e sanções contra crimes, mas sobretudo de investimentos verdes”. “30 milhões de pessoas que moram na Amazônia precisam de oportunidades e de apoio para atividades que protejam a floresta. É o que o Plano de Recuperação Verde propõe”, explica.

O lançamento do PRV, nesta sexta, ocorrerá na sede do consórcio, em Brasília, e terá apresentação da economista Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Laura Carvalho foi responsável pela coordenação do setor econômico da candidatura à presidência de Guilherme Boulos (PSOL) em 2018 e foi cogitada para a Secretaria de Fazenda pela campanha de Marcelo Freixo - então PSOL, atual PSB - em sua disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro em 2016.

Influência internacional

O PRV tem inspiração em projetos internacionais, dos chamados “Green New Deals”, formulados e propostos por países como a Alemanha, a França, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e a China.

A principal proposta - a mais influente - é de autoria de membros do Congresso norte-americano, encampada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que prevê investimentos de US$ 10 trilhões em 10 anos no setor.

No Brasil, o plano aparece em contraposição à política ambiental do governo de Jair Bolsonaro, que, na avaliação do consórcio, tem desmantelado órgãos de controle e se omitido perante denúncias de crimes ecológicos.

Projeto

São quatro eixos principais do PRV: 1) frear o desmatamento ilegal, 2) produção sustentável, 3) infraestrutura verde e 4) inovação e capacitação. O projeto se desdobra em projetos regionais, levando em conta o impacto ambiental e socioeconômico de cada um dos estados.

Para a fase inicial do projeto foi estimado um orçamento de R$ 1,5 bilhão, a ser dividido entre os quatro eixos, em projetos estaduais e regionais. Para isso, o Consórcio Amazônia Legal pretende estabelecer parcerias com o setor privado nacional e buscar financiamento através de bancos de fomento e fundos, como o Fundo Constitucional do Norte (do Banco da Amazônia) e o Fundo Amazônia (do BNDES) - cujos R$ 2 bilhões estão bloqueados atualmente.

Lula viaja ao Nordeste

Lula recebeu o PRV após reunião com o governador nordestino Flávio Dino. Nesta quinta-feira, 15, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e o ex-presidente Lula (PT) se reuniram com os deputados petistas José Guimarães (CE) e Márcio Macedo (SE) para organizar a viagem do ex-presidente ao Nordeste, onde buscará fortalecer e ampliar alianças políticas.

Lula deve ser candidato à presidência em 2022, destacando-se, como dizem as últimas pesquisas de intenção de votos, como principal candidato para derrotar Jair Bolsonaro. Dino é cotado para ser vice na chapa do petista.

No Nordeste, Lula vai reencontrar antigos aliados e buscar novas parcerias mirando a eleição de 2022. Será a sua terceira viagem este ano com ampla dimensão política, depois de uma série de encontros que manteve com líderes políticos em Brasília e no Rio de Janeiro.

