Lula se reúne com Lira e ministros em jantar para discutir governabilidade

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, na noite desta quinta-feira (9), com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o deputado federal José Guimarães, líder do PT na Câmara, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo o colunista do Metrópoles Paulo Cappelli, a pauta do encontro foi a governabilidade.

O encontro ocorreu após as declarações do presidente da Câmara sobre a falta de capacidade do governo em aprovar matérias no Congresso. “O governo hoje não tem votos pra aprovar nada”, disse Arthur Lira.

