Lula será beneficiado por 'voto envergonhado', afirma diretor da Quaest

247 - O diretor do instituto de pesquisas Quaest, Felipe Nunes, afirmou nesta segunda-feira (19) que o chamado "voto envergonhado" deverá favorecer o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o dirigente, "o que as pesquisas fazem é mostrar um retrato do momento para que os eleitores façam uma escolha informada".

"A gente não encontrou evidência de votos escondidos em Bolsonaro, mas em Lula, sim. Há um medo de pressão social muito grande numa falta de explicação sobre por que votariam no Lula, dado todos os escândalos de corrupção, que são os principais argumento dos eleitores de Bolsonaro", disse ao Uol News.

"Os principais institutos perguntam em quem o eleitor votou em 2018. A gente estudou fenômenos sobre o voto envergonhado, e a gente descobriu que o percentual de pessoas que dizem que conhecem alguém que vai votar em Lula é maior que o percentual de pessoas que admitem que vão votar em Lula", acrescentou.

