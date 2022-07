Lula tem apoio do PSB de Pernambuco para retirada da candidatura de Molon ao Senado

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu na semana passada o apoio de lideranças do PSB de Pernambuco para a retirada da candidatura do deputado federal Alessandro Molon (PSB) ao Senado no Rio. O diretório pernambucano é o mais influente no comando nacional do PSB.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (28) pelo jornal O Globo, o PSB pernambucano decidiu que atuaria para a retirada de Molon da disputa e para o apoio ao presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT), ao Senado na chapa de Marcelo Freixo (PSB), candidato a governador.

O candidato do PSB ao governo de Pernambuco, Danilo Cabral, defendeu, nessa quarta-feira (28), o "cumprimento de acordo" no Rio. "O PSB fez uma aliança nacional com o PT. Os compromissos firmados devem ser cumpridos em todos os estados. No Rio de Janeiro, coube ao PSB indicar o candidato a governador, Marcelo Freixo. E cabe ao PT indicar o senador. Acordo é para ser cumprido", escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nessa quarta, a Executiva Nacional do PT deu o prazo até esta sexta-feira (29) para o PSB decidir se retira a candidatura de Molon ao Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PSB fez uma aliança nacional com o PT. Os compromissos firmados devem ser cumpridos em todos os estados. No Rio de Janeiro, coube ao PSB indicar o candidato a governador, @MarceloFreixo. E cabe ao PT indicar o senador. Acordo é para ser cumprido! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 27, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.