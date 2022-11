Lula tem encontro reservado com Barroso, próximo presidente do Supremo

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um encontro reservado em São Paulo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

A conversa girou em torno de temas institucionais: o magistrado assumirá a presidência da Corte em outubro de 2023.

Barroso foi indicado para o STF por Dilma Rousseff (PT) em maio de 2013. Na época, ele já era um renomado advogado, e defendeu casos de grande repercussão, como o que autorizou pesquisa com células-tronco embrionária, o direito à união de pessoas do mesmo sexo e a proibição do nepotismo.

O ministro deu votos que contrariaram o PT em diversas ocasiões, especialmente na área penal. Mas as divergências com o PT nunca descambaram para ataques pessoais ou institucionais, o que, segundo interlocutores de ambos, facilita hoje a abertura de um diálogo institucional.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.