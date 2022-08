Lula tem maior vantagem entre os 'vulneráveis', enquanto Bolsonaro tem mais votos entre os muito ricos, diz Datafolha

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha divulgada no final da noite desta sexta-feira (5) mostra os votos dos dois líderes nas pesquisas da disputa à presidência entre o eleitorado mais vulnerável economicamente e o mais rico.

O ex-presidente Lula (PT) continua a liderar as intenções de voto entre os eleitores com baixa renda e instabilidade financeira, enquanto Jair Bolsonaro está na frente no grupo dos "muito seguros", de mais alta renda.

No entanto, Bolsonaro avançou na intenção de votos entre os vulneráveis, oscilando de 19% para 24% - entre junho e julho. A intenção de voto em Lula dentro do grupo dos mais ricos também subiu, de 30% para 34%.

A pesquisa ouviu 2.566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para os vulneráveis e de cinco para os seguros.

