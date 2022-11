Lula tem viagem confirmada para Lisboa

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá no dia 18 de janeiro uma reunião com presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro português, Antônio Costa. O encontro será em Lisboa, capital do país europeu. A informação foi publicada nesta quarta-feira (9) pela coluna de Christina Lemos, no portal R7

"É com renovada esperança que se ouviu o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, renovar o seu compromisso com a desflorestação zero da floresta amazônica", disse o primeiro-ministro português Antônio Costa, em seu pronunciamento em Sharm el-Sheikh, no Egito.

No Brasil, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) assinou, nessa terça-feira (8), o documento que instala o Gabinete de Transição. Serão quatro coordenações e 28 núcleos temáticos.

