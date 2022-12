Lula tenta reacomodar Paulo Teixeira na Esplanada após sinalizar três ministérios ao União Brasil

Apoie o 247

247 - O União Brasil deve ficar com três ministérios no futuro governo Lula em uma articulação para garantir governabilidade nos próximos quatro anos. As pastas a serem comandadas pelo partido devem ser Integração, Comunicação e Turismo.

Ao mesmo tempo, a articulação deve deixar de fora das Comunicações o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), nome que até então era dado como certo para chefiar a pasta. O parlamentar agora é cotado para o Desenvolvimento Agrário, que tem o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) como forte candidato a assumir.

Para as Comunicações, Paulo Azi (União-BA) é o principal cotado. O Turismo deve ficar nas mãos de Juscelino Filho (MA), e o deputado Elmar Nascimento (BA) é um dos cotados para a Integração, ao lado do senador Davi Alcolumbre (AP) e a deputada Dorinha (TO). No entanto, o PSD, que também busca espaço no futuro governo, pode obter controle das Comunicações e do Turismo. Três pastas foram oferecidas para o deputado André de Paula (PSD-PE): Comunicações, Pesca ou Turismo

A nomeação de Elmar sofre oposição de dirigentes petistas, que comunicaram ao presidente eleito que já circula em grupos de WhatsApp a transição de um áudio no qual o deputado, às vésperas do segundo turno, afirma que só “tem condenado ou ex-presidiário” no entorno de Lula. A gravação foi feita durante um comício em Campo Formoso, no interior da Bahia, no dia 28 de outubro.

Os 16 nomes de ministros que ainda estão pendentes serão anunciados na quinta-feira (29). Lula tem marcado para a data um pronunciamento, às 11h, no teatro do CCBB, em Brasília (DF).

