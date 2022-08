Lula terá 3 minutos e 39 segundos de propaganda na TV, um minuto a mais que Bolsonaro

De acordo com o TSE, os partidos que apoiam Jair Bolsonaro terão pouco menos de 2 minutos e 40 segundos por bloco na propaganda eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá cerca de 1 minuto a mais do que Jair Bolsonaro (PL) por bloco na propaganda eleitoral diária em rádio e TV na disputa ao Palácio do Planalto. De acordo com números divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista terá 3 minutos e 39 segundos, e a união de partidos que apoiam o adversário dele, 2 minutos e 38 segundos.

O ex-presidente terá 286 inserções de 30 segundos em 35 dias de campanha, uma média de 8,1 por dia, contra 207 de Bolsonaro no mesmo período, uma média de 5,9 por dia.

Lula tem o apoio de mais oito partidos, além do PT - PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avante, Agir (antigo PTC) e PV. Bolsonaro conseguiu o apoio de mais dois, tirando o PL - PP e Republicanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grupo dos quatro partidos que apoiam Simone Tebet (MDB) - Cidadania, PSDB e Podemos - terá 2 minutos e 20 segundos. Eles farão 184 inserções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Soraya Thronicke (União Brasil) conseguiu 2 minutos e 10 segundos, e 170 inserções. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) terá 52 segundos e 68 inserções

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) terá 25 segundos e 33 inserções, e Felipe D'Ávila (Novo), 22 segundos, com 29 inserções.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.