Lula traça plano para Alckmin viajar o País

247 - Cotado para ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) acompanhará o petista nas viagens durante os dois primeiros meses da campanha, contando a partir da oficialização da candidatura no sábado (7).

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a convite de Lula, Alckmin deverá integrar as comitivas a Minas, onde passarão pelas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. No fim de maio, os dois viajarão ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina.

Segundo o cronograma, a dupla viajará ao Norte no começo de junho. O plano de viagens tem a intenção de apresentar a chapa ao eleitor.

A ideia é que o ex-governador ajude a estreitar laços de Lula com o agronegócio.

O PSB oficializou, na última quinta-feira (28), apoio ao ex-presidente Lula. O petista lembrou que ele e Alckmin foram adversários, mas não brigarão um com o outro. "Vamos brigar para recuperar a dignidade, qualidade de vida do povo brasileiro", afirmou.

O ex-governador também disse que a "política é olhar o interesse público, das pessoas". "É mudar o Brasil, recuperar este país", afirmou.

