Lula vai receber Eduardo Paes e André Ceciliano para discutir as eleições no Rio

Líder absoluto em todas as pesquisas, Lula vai receber 2 importantes nomes da política no Rio: o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Alerj, André Ceciliano

Por Ricardo Bruno, da Agenda do Poder - Uma reunião domingo, 19, em São Paulo, pode mudar radicalmente o quadro da sucessão estadual no Rio. Líder absoluto em todas as pesquisas, o ex-presidente Lula vai receber para um bate papo sobre a conjuntura eleitoral dois importantes players da política fluminense: o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Alerj, André Ceciliano.

A conversa decorre da necessidade de se promover a imediata aglutinação das forças progressistas a partir do lançamento da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Pesquisas recentes mostram a consolidação das posições de Lula, Bolsonaro e, em terceiro, Moro. As demais candidaturas não se mostram competitivas.

É fato que Lula deseja caminhar no Rio ao lado de Paes. Também não é novidade que Ceciliano passou a ser um dos principais interlocutores do ex-presidente no estado. Portanto, o encontro tem o condão de apontar novos rumos para as alianças fluminenses do PT. E pode produzir mudanças significativas no quadro atual.

