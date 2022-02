Lula vê Bolsonaro competitivo e pede 'pé no chão'

Apoie o 247

247 – "Em duas conversas recentes, Lula deixou de lado os números das últimas pesquisas para lembrar a aliados que uma eleição difícil os aguarda. O petista disse que era preciso tratar como certa uma recuperação de Jair Bolsonaro nos próximos meses. Gente que participou de reuniões diferentes usou a mesma expressão para descrever o comportamento do ex-presidente: 'pé no chão'", escreve o jornalista Bruno Boghossian, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Lula também disse observar uma característica do eleitorado bolsonarista que beneficiará o capitão ao longo da disputa. Para o petista, o presidente conseguiu manter apoio firme de uma fatia da população mesmo nos piores momentos do mandato –o que sugere a existência de um núcleo que dificilmente fugirá em direção a outros candidatos", escreve ainda o colunista. "Mesmo os mais confiantes aliados do ex-presidente afirmam que a disputa será bem mais apertada do que o confortável cenário de hoje", finaliza.

