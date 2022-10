Lula vê eleição parelha e diz que Datafolha serve de alerta

Apoie o 247

(Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira que o segundo turno da eleição presidencial contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma disputa parelha, acrescentando que a pesquisa Datafolha divulgada na véspera, que apontou empate técnico entre ambos no limite da margem de erro, serve de alerta.

"Eu acho que a pesquisa serve apenas para nos alertar. Falta pouco mais de uma semana para a campanha, acho que estamos disputando aquilo que é chamado voto de abstenção, o voto das pessoas que não foram votar, o voto de um pequeno setor da sociedade, porque a eleição está muito parelha, ela está muito disputada", disse Lula durante entrevista coletiva no Rio de Janeiro, antes de realizar uma caminhada de campanha na cidade fluminense de São Gonçalo.

Apesar do diagnóstico, o petista manifestou confiança de vencer o segundo turno do pleito, marcado para o dia 30 de outubro.

"Eu estou certo que nós vamos ganhar as eleições", afirmou, apontando que apesar dos anúncios recentes de benefícios feitos pelo governo, Bolsonaro "tem ganho alguns pontos muito lentamente".

O petista, que tem no eleitorado mais pobre sua maior força, de acordo com as pesquisas, apontou a necessidade de convencer as pessoas a irem votar no dia 30. Tradicionalmente, o eleitorado mais pobre é o que mais se abstém em eleições.

"O primeiro objetivo nosso é diminuir o número de abstenção, é tentar convencer as pessoas que se elas votarem estarão contribuindo até para que amanhã possam falar mal de quem elegeram", disse Lula.

