Lula vence no segundo turno com 52% das intenções de voto, contra 39% de Bolsonaro, diz pesquisa FSB/BTG

247 - Pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira (29), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria um eventual segundo turno da eleição presidencial com 52% das intenções de voto, ante 39% de Jair Bolsonaro (PL). O resultado é numericamente idêntico ao registrado pela pesquisa realizada no dia 22 de agosto. No primeiro turno, Lula registra 43% da preferência do eleitorado, contra 36% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

Ainda conforme o levantamento, Lula também venceria Ciro Gomes (PDT) por 47% a 32% e Simone Tebet (MDB) por 51% a 30%. Ciro venceria Bolsonaro por 49%dos votos válidos, caso dispute um eventual segundo turno com Bolsonaro. Neste cenário, o atual ocupante do Palácio do Planalto 41% da preferência do eleitorado.

Em um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Simone Tebet, a peemedebista aparece numericamente à frente do adversário com 44% a 42%, ficando dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08934/2022.

