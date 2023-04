Lula visita os Emirados Árabes no dia 15 de abril

O presidente vai se encontrar com gestores da Companhia de Investimentos Mubadala e da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi. A instituição tem um fundo de R$ 4,2 trilhões edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou uma viagem a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, para o dia 15 de abril. O petista vai se encontrar com gestores da Companhia de Investimentos Mubadala e da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (AIAD) para captar investimentos em infraestrutura. A instituição tem um fundo de US$ 800 bilhões (R$ 4,2 trilhões) e demonstrou interesse no setor de energia renovável brasileira.

Segundo o Ministério da Indústria e Comércio, o Brasil exportou apenas 1% dos seus produtos para os Emirados Árabes em 2022. Carne de frango, ouro e celulose estão entre as mercadorias mais vendidas.

De acordo com o programa preliminar, o retorno de Lula ao Brasil está previsto para o dia seguinte ao encontro com o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, na segunda-feira (16).

