Magistrados afirmam que Bolsonaro é ‘o inimigo nefasto da democracia’

247 - No artigo intitulado “O inimigo nefasto da democracia", divulgado no jornal A Folha de S. Paulo, os juízes Germano Siqueira, juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Fortaleza e João Ricardo Costa, juiz de direito da 16ª Vara Cível de Porto Alegre, dizem que os ataques de Bolsonaro à democracia estão se intensificando e se tornando cada vez mais “comuns” desde a sua chegada ao poder, em 2019.

“O negacionismo científico, histórico e político, abusando do menosprezo real e simbólico por minorias, do deboche com adoecidos e mortos pela Covid-19, da truculência verbal para ofender as mulheres jornalistas, e da mentira sistêmica para estimular o que há de pior nas práticas institucionais, desrespeitando abertamente compromissos constitucionais que lhes são impostos”, declaram.

Para os magistrados, os constantes ataques de Bolsonaro aos Poderes, fora dos limites constitucionais, tem como objetivo gerar um conflito, para dar suporte à produção de conteúdo desinformativo a seu favor, criando entre seus seguidores “falsos paradigmas de uma realidade paralela que se baste, criminosamente, a forjar caminhos para a construção de um cenário de instabilidade institucional calcada na descrença nas regras da democracia como instrumento para a consecução de um regime totalitário por ele almejado”, pontuam os juízes.

De acordo com os juízes o “problema” maior não está nas urnas, mas sim no desprezo de Bolsonaro pela democracia, pelo seu apreço por figuras como o torturador Brilhante Ustra, por integrantes de milícias e até por líder de partido nazista, recebida recentemente no Palácio do Planalto, envergonhando o Brasil e agredindo especialmente a memória do povo Judeu. “Quem assim pensa e age não tem compromisso com o Estado Democrático e de Direito”, concluem.

