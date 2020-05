Maia afirma que 'é uma pena ter um ministro desqualificado' como Weintraub

Em live, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou as falas de Weintraub na reunião ministerial do dia 22 de abril: “um homem com essa qualidade não poderia ser ministro de pasta nenhuma" edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez duras críticas ao ministro da Educação, Abraham Weintraub , em live realizada pela IstoÉ nesta sexta-feira (29).

Maia afirmou que “é uma pena para o Brasil ter um ministro desqualificado” como Weintraub.

Ele criticou as falas do ministro na reunião ministerial do dia 22 de abril. “Um homem com essa qualidade não poderia ser ministro de pasta nenhuma (…). O homem que desrespeita democracia não poderia estar em um governo que se diz democrático".

Weintraub prestou depoimento nesta sexta-feira à PF sobre as declarações que fez na reunião ministerial.

